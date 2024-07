Ein Schulbus mit etwa 50 Kindern ist am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 493 in Höhe des Gewerbeparks in Herxheim aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er stieß frontal mit mehreren Fahrzeugen zusammen, teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall wurden den Angaben zufolge mehrere Personen leicht verletzt. Eine Unfallbeteiligte wurde vorsorglich mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebrbracht. Die Schadenshöhe liegt laut ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn zwischen der L493 und der Auffahrt A65 wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Neben der Polizei sind auch Feuerwehr, DRK und die Straßenmeisterei im Einsatz. Wir berichten weiter über die aktuelle Entwicklung.