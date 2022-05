Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr sind im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/Landauer Straße in Annweiler zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, die nach eigenen Angaben jeweils in der grünen Ampelphase in die Kreuzung eingefahren sein wollen, wie die Polizei berichtet. An dem beteiligten Auto entstand ein Blechschaden im Frontbereich, die Fahrerin blieb unverletzt. Bei dem Unfallgegner handelte es sich um einen Klein-Omnibus im Linienverkehr, der ebenfalls einen leichten Unfallschaden erlitt. Die Busfahrerin wurde leicht verletzt, die beiden einzigen Fahrgäste blieben unverletzt. Da sich beide Fahrerinnen darauf berufen, bei Grün losgefahren zu sein, bittet die Polizei Annweiler unter Telefon 06346 964619 um Zeugenmitteilungen, die zur Sachverhaltsaufklärung beitragen können.