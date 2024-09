Inmitten des morgendlichen Berufs- und Schülerverkehrs sind am Freitag gegen 7.30 Uhr ein Auto und ein Lieferwagen in Höhe des Alten Messplatzes in Landau zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 45-Jähriger mit seinem Lieferwagen das vorausfahrende Auto einer 28-Jährigen überholen. Allerdings wurde die Frau nur deshalb langsamer, weil sie ordnungsgemäß nach links auf den Alten Messplatz einbog. Das übersah der Überholer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus, konnte die Klinik aber schon wieder verlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 25.000 Euro. Der fließende Verkehr wurde für 15 Minuten beeinträchtigt.