Ein 16-Jähriger ist am späten Donnerstagabend in der Weinstraße in Rhodt mit seinem Kraftrad auf ein geparktes Auto geprallt. Weil er zu schnell fuhr, verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, teilt die Polizei mit. Der junge Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden, sein Kraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei 10.000 Euro.