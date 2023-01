Ein Motorradfahrer hat am Samstag auf der Kreisstraße 15, zwischen Dierbach und Vollmersweiler, einen 23-jährigen Autofahrer zum Ausweichen gezwungen – mit Folgen: Der junge Mann überschlug sich mit seinem Wagen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr. Im Bereich einer Kuppe fuhr dem Pkw-Fahrer aus dem Kreis Germersheim ein Motorrad mit Beiwagen aus Richtung Dierbach kommend entgegen, das jedoch zu weit links unterwegs war. Der 23-Jährige wurde dadurch zu einem Ausweichmanöver gezwungen, wobei er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim anschließenden Gegenlenken übersteuerte er sein Fahrzeug und prallte in die linksseitig der Fahrbahn befindliche Böschung. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Mann erlitt laut Polizeibericht leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer soll seine Fahrt unmittelbar nach dem Unfall in Richtung Vollmersweiler fortgesetzt haben, ohne sich um den verunglückten Mann zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall oder den flüchtigen Motorradfahrer beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.