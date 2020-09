Ein 55-jähriger Fahrer eines Kleintransporters hat am Mittwoch gegen 17.15 Uhr ein in der Ortsdurchfahrt von Hergersweiler geparktes Auto gegen einen Baum gerammt. Laut Polizei war der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 22.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.