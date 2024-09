Ein 88-jähriger Mann aus Hessen hat am 13. September 2024 gegen 12.35 Uhr auf der Staatsstraße in Edesheim in Richtung Landau die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Polizei geriet der Mann in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem parkenden Auto, welches durch den Aufprall gegen eine Hauswand geschoben wurde.

Anschließend überfuhr der Unfallverursacher eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Gehweg zum Stehen. Beide Autos erlitten wirtschaftlichen Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro und waren nicht mehr fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei Atemalkoholgeruch bei dem 88-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,34 Promille. Der Fahrer muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Die Polizei stellte seinen Führerschein nach einer Blutprobe sicher.