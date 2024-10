Zu einer Kollision zwischen einem Roller- und einem Autofahrer kam es am Mittwochmittag auf der Landstraße zwischen Essingen und Offenbach. Laut Polizei übersah ein 57-jähriger Autofahrer einen 77-Jährigen, der mit seinem Roller im Kreisverkehr am Dreihof fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2500 Euro.