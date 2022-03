Wohl zu schnell gefahren ist am Sonntagabend ein 18-Jähriger, der mit seinem Wagen einen Unfall gebaut hat. Laut Polizei war der Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße von Frankweiler in Richtung Burrweiler unterwegs, als er vor dem Ortseingang Burrweiler nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er habe die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kam ins Schleudern, touchierte mit der hinteren Tür der Fahrerseite einen Baum und kam anschließend in der nahe gelegenen Wingertszeile zum Stehen. Dabei beschädigte das Heck des Fahrzeugs einen Rebpfosten. Der 18-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Beobachtung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden, das Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 9000 Euro.