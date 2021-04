Bei einem Unfall auf der Altdorfer Straße bei Freimersheim am Donnerstagnachmittag ist eine 18-jährige Autofahrerin verletzt worden. Laut Polizei wollte die Frau mit ihrem Wagen auf die Landstraße einbiegen und übersah dabei ein Auto, hinter dessen Steuer ein 30-Jähriger saß. Es kam zum Zusammenstoß. Die 18-Jährige wurde am Nacken und am linken Bein verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei über 20.000 Euro.