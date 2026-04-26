Ein Auto ist in Landau im Kreuzungsbereich Arbotstraße/Arzheimer Straße mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei missachtete eine 64-jährige Fahrerin am Samstag gegen 11.10 Uhr die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, die vorfahrtsberechtigte Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Höhe des Schadens lagen laut Polizei noch keine gesicherten Angaben vor. rhp