Ein 39-jähriger Hyundai-Fahrer war am Samstag gegen 21.30 Uhr in der Luitpoldstraße in Herxheim unterwegs. Dort kollidierte er mit einem geparkten Auto und wurde hierdurch leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer stand unter Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sicherstellt. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen, so die Polizei.