Ein Eukalyptusbonbon hilft einem 74-jährigen Unfallverursacher nicht, seine Alkoholfahne zu verbergen. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwoch um 18 Uhr in der Hauptstraße in Venningen zu dem Unfall, als eine 51 Jahre alte Autofahrerin die am Straßenrand geparkten Fahrzeuge passierte und ihr der 74-Jährige mit seinem Wagen entgegenkam. Die Autos stießen zusammen. Obwohl der Mann ein Eukalyptusbonbon lutschte, stieß den Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme eine heftige Alkoholfahne entgegen. Der deutliche Alkoholgeruch zog einen Alcotest nach sich, mit dessen Ergebnis sich der Mann für eine Blutprobe „qualifizierte“, wie es die Polizei formuliert. Seinen Führerschein musste der Senior abgeben.