Ein 19-Jähriger Autofahrer hat in der Rheinstraße in Landau in Richtung Queichheimer Brücke einen Zusammenstoß verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte am Dienstag der 19-Jährige gegen 7.28 Uhr von der Gabelsbergerstraße nach links in die Rheinstraße abbiegen und übersah dabei einen bevorrechtigten 28-Jährigen in einem Opel, der die Rheinstraße befuhr. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 7000 Euro. Wegen des Unfalls waren beide Fahrspuren in Richtung Innenstadt bis etwa 8.20 Uhr blockiert, die Polizei regelte den Verkehr. Gegen den 19-Jährigen leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein; es drohten 120 Euro und ein Punkt im Fahreignungsregister.