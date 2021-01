Ein 51-jähriger Fahrradfahrer hat bei einem Unfall am Samstag gegen 10 Uhr in der Annweilerer Altenstraßen einen Sachschaden von rund 2000 Euro angerichtet und ist dann einfach davon gefahren. Wie die Polizei mitteilt, stieß der Mann aus dem Raum Südliche Weinstraße gegen ein geparktes Auto und flüchtete. Eine Polizeistreife konnte ihn in der Nähe des Unfallorts finden. Der Mann sei offensichtlich betrunken gewesen. Ein Test stellte einen Atemalkoholwert von einer Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Neben der Unfallflucht wird nun auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann ermittelt.