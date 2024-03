Beim Spurwechsel auf dem Marienring ist es am Dienstag gegen 13.45 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Laut Polizei waren die Wagen in Richtung Queichheimer Brücke unterwegs. In Höhe des Ostrings zog ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem dunklen Kleinwagen nach rechts und prallte seitlich mit dem silbernen BMW eines 56-Jährigen zusammen. Der BMW wurde an der linken Fahrertür und dem Kotflügel beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro. Der dunkle Kleinwagen dürfte auf der rechten Seite beschädigt sein. Obwohl beide Unfallbeteiligten sich vor Ort bezüglich des Unfalls absprachen, tauschten sie keine Personalien aus. Bekannt ist, dass im Fahrzeug des Unfallverursachers noch ein weiterer Mann saß. Der Verursacher soll zwischen 20 und 30 Jahren alt und etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß und schlank sein. Er hat dunkles Haar und trug etwas Bart. Beschrieben wird er als arabisch aussehend. Die Polizei bittet den Unfallverursacher oder Zeugen und Hinweisgeber, sich bei ihr unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.