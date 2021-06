In der Edesheimer Staatsstraße kam es am Dienstag gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14 Jahre alte Radfahrerin stürzte. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 77 Jahre alte Autofahrerin vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach rechts in die Staatsstraße einbiegen und übersah dabei die 14-Jährige. Das Mädchen wurde mit Verletzungen am Knie in ein Krankenhaus gebracht.