Weil ein 56 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag um 7.30 Uhr an der Kreuzung L507/L542 ein Stoppschild missachtet, kommt es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 30-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Unfallverursacher im Brustbereich verletzt, die 30-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 20.000 Euro. „Bereits in der Vergangenheit kam es an dieser Stelle häufiger zu schweren Verkehrsunfällen, da die Verkehrsteilnehmer ungebremst über den Kreuzungsbereich fuhren“, teilt die Polizei weiter mit. Sie betont die Bedeutung von Stoppschildern. Diese sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.