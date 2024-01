Ein Sekundenschlaf dürfte am Sonntag gegen 19 Uhr die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall auf der L 516 zwischen Roschbach und Walsheim gewesen sein, teilt die Polizei mit. Hierbei kam eine 60 Jahre alte Autofahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben dem Straßenrand stehenden Baum. Mit mehreren Frakturen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallschaden dürfte bei 10.000 Euro liegen, so die Polizei.