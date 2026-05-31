Eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin hat sich bei einem Unfall am späten Freitagnachmittag auf einem Wirtschaftsweg zwischen St. Martin und Edenkoben schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei kam die Frau aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Dabei schlug sie mit dem Kopf auf einen Stein auf und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Die Frau trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Tragen eines Helms im Ernstfall oft schwere gesundheitliche Folgen verhindern oder sogar Leben retten kann.