Ein 68-jähriger Motorradfahrer ist am Montagmittag an der Landstraßenkreuzung bei Gleisweiler schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah eine Autofahrerin nach eigenen Angaben den herannahenden Biker. Die Frau nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann aus Rodalben war ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Weinstraße war für die Zeit der Räumung der Fahrbahn halbseitig gesperrt, wie die Polizei auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilte.