Ein zehnjähriger Schüler ist bei einem Unfall auf einem Radweg bei Annweiler verletzt worden. Der beteiligte Erwachsene fuhr danach weiter. Der Unfall passierte am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf dem Radweg von Annweiler nach Queichhambach entlang der L490. Ein erwachsener E-Bikefahrer überholte den Jungen und stieß dabei gegen dessen Fahrrad. Der Schüler stürzte. Nach einem kurzen Wortgefecht entfernte sich der E-Rennradfahrer in Richtung Queichhambach und ließ den Jungen zurück, berichtet die Polizei. Der Zehnjährige verletzte sich leicht am Fuß. Sein Fahrrad wurde so sehr beschädigt, dass es fahrunfähig war.

Der unbekannte Mann wird von der Polizei als ungefähr 28 Jahre alt und männlich beschrieben. Er habe einen Schal über Mund und Nase sowie einen Trainingsanzug mit kleiner grün-weißer Landesflagge am hinteren Kragen getragen. Außerdem soll er eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Annweiler, Telefon 06346 964619, E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de, entgegen.