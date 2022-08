Auf der Landesstraße zwischen Burrweiler und Hainfeld ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 65-jähriger Motorradfahrer an der Abzweigung nach links in Richtung Hainfeld abbiegen. Ein 61-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und kollidierte trotz einer Gefahrenbremsung mit dem Zweirad. Der 65-jährige Fahrer stürzte auf die Fahrbahn, blieb aber unverletzt. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden von geschätzt über 2000 Euro.