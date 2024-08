Auf dem Weinfest in der Lindenbergstraße in Nußdorf ist am Samstag zwischen 1.30 Uhr und 17 Uhr das Dach eines Verkaufsstandes beschädigt worden. Aufgrund des Schadensbildes sei davon auszugehen, dass der Grund ein Verkehrsunfall ist, heißt es im Bericht der Polizei. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.