Weil er vom Gegenverkehr geblendet worden sei, verursachte der 60-jährige Fahrer eines Mercedes am Dienstag um 7 Uhr auf der B 10 bei Landau-Nord einen Unfall. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entstand über 1000 Euro Sachschaden an dem Wagen des Mannes. Er war in Fahrtrichtung der Autobahn falsch in den Baustellenbereich gefahren. Der Mann gab an, die Beschilderung nicht richtig wahrgenommen zu haben, weil er geblendet war. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer erkannte rechtzeitig die Situation und bremste den nachfolgenden Verkehr aus. Der 60-Jährige fuhr beim Ausweichen in einen abgesperrten Teil der Baustelle und beschädigte sein Auto, weil dort die Fahrbahn abgefräste war. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.