Ein 63 Jahre alter Fahrer eines VW Golf ist bei einer Kollision mit einem Lkw auf der B10 bei Landau-Nord in Fahrtrichtung Pirmasens bereits am Freitag gegen 7.20 Uhr leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 42-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Wagen auf der linken Spur und hat beim Wechsel nach rechts den neben ihm im toten Winkel fahrenden Pkw übersehen. Die Lkw-Front ist mit dem Heck des Golf kollidiert. Der Volkswagen hat sich um 180 Grad gedreht und kam an der Mittelleitplanke zum Stillstand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.500 Euro.