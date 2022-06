An der Schlössel-Kreuzung in Landau ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall gekommen, deren Hergang wegen widersprüchlicher Aussagen der Beteiligten noch unklare ist. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines weißen Hyundai von der Weißenburger Straße kommend in Richtung der Xylanderstraße unterwegs, der Fahrer eines grauen BMW von der Schlossstraße in Richtung der Zweibrücker Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Beide Fahrer gaben bei der Unfallaufnahme an, die Ampel habe für ihre Fahrtrichtung „grün“ gezeigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 zu melden.