Zwei Leichtverletzte und Sachschaden, den die Polizei auf 15.500 Euro schätzt, gab es am Freitag um 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A65 bei der Anschlussstelle Landau-Zentrum. Nach Angaben der Polizei war ein 48-jähriger Mann aus dem Schwarzwald mit seinem Sattelzug am Stauende auf den vor ihm abbremsenden Pkw aufgefahren. Der 48-jährige Fahrer des Peugeot und sein 28-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Verkehrsunfalles kam es zu weiteren Verkehrsbehinderungen.