Zwei Autos sind am Montag auf der Kreuzung L507/L542 zusammengestoßen, weil eine 56-jährige Autofahrerin ein Stoppschild missachtete. Über 8000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person lautet die Bilanz des Unfalls, der sich um 7.20 Uhr ereignete. Laut Polizei fuhr die 56-Jährige in den Kreuzungsbereich, ohne auf das Stoppschild zu achten und kollidierte dort mit dem Fahrzeug einer 30 Jahren alten Smartfahrerin, die Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Leichtverletzt kam die Unfallverursacherin in ein Krankenhaus. Die Polizei appelliert: Stoppschilder stehen an vielbefahrenen und schlecht einsehbaren Kreuzungen und sollen schwere Verkehrsunfälle verhindern. Deshalb sollte man diesem Verkehrszeichen besondere Beachtung schenken.