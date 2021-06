Weil ein 52 Jahre alter Autofahrer am Montag gegen 10 Uhr die Vorfahrt missachtete, als er in Edesheim von der Eisenbahnstraße in die Staatsstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 51-Jährigen. Durch die Kollision wurde dessen Fahrzeug laut Polizei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden liegt bei über 6000 Euro.