Eine 43-jährige Skodafahrerin hat sich bei einem Unfall auf der Kreuzung Horststraße/Horstring in Landau am Freitagmittag verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie trotz einer roten Ampel auf die Kreuzung. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Opel, der korrekt bei grün fuhr. Beim Unfall zog sich die Skodafahrerin leichte Verletzungen am Bein zu. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden.