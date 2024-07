Ein 18-jähriger Fußgänger ist am Dienstag gegen 21 Uhr in der Hochstadter Hauptstraße in Höhe einer Bäckerei von einem „giftgrünen“ VW-Kombi angefahren worden. Dabei wurde er leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin, die von der Unfallstelle flüchtete, 20 bis 30 Jahre alt und hat te blonde Haare. Die Polizei bittet unter der Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der Nummer 06341 2870 um Hinweise.