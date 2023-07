Eine 18-Jährige ist am Mittwoch gegen 22.15 Uhr mir ihrem Auto von der L545 zwischen Steinfeld und Bad Bergzabern abgekommen, berichtet die Polizei. In Höhe der Einmündung zur K25 näherte sich von rechts ein weißer Kastenwagen. In der Dunkelheit schätzte die Fahranfängerin die Verkehrssituation falsch ein und befürchtete, der Kastenwagen könnte ihr die Vorfahrt nehmen. Aufgrund eines darauf folgenden Ausweichmanövers kam das Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen ab, schleuderte über ein Feld und kam dort zum Stehen. Die 18-jährige Fahranfängerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der beschädigte Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen.