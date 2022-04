Drei Menschen wurden am Donnerstag bei einem Unfall verletzt. Laut Polizei fuhr ein 23-jähriger Mann gegen 11.25 Uhr mit seinem VW-Bus auf der Altdorferstraße (L540) bei Freimersheim. Als er in dann auf die L507 abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Wagen, der Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 23-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 63-Jährige Fahrerin des anderen Wagens sowie ihre Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 15.000 Euro.