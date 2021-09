Dieter Steigner aus Landau hat von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen bekommen. Überreicht wurde sie ihm von Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd.

In seiner Laudatio hob Kopf das jahrzehntelange unermüdliche Wirken von Dieter Steigner in verschiedenen Institutionen und Gremien der Lebenshilfe Landau-Südliche Weinstraße und des Diakonissenvereins hervor. „Ihr Wirken war stets darauf ausgelegt, behinderten und beeinträchtigten Menschen eine bessere Teilhabe zu ermöglichen“, wird Kopf in einer Pressemitteilung zitiert.

Dieter Steigner ist seit 2009 Mitglied im Vorstand der Lebenshilfe Südliche Weinstraße und als Schatzmeister auch Mitglied im geschäftsführenden Vorstand. Er ist im Verwaltungsrat der Südpfalzwerkstatt gGmbH und seit 2020 stellvertretender Sprecher des Aufsichtsrates der Lebenshilfe. Er bringt sich im Betreuungsverein der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen ein.

Bei Diakonissen aktiv

Das ehrenamtliche Wirken Steigners zeigt sich auch im Diakonissenverein Landau. Seit vielen Jahren ist er stellvertretender Vorsitzender des Diakonissenvereins Landau und Umgebung. Der Verein fördert Kranken-, Alten- und Familienpflege sowie Kindererziehung. Der Diakonissenverein betreibt zwei Kitas und unterstützt mit den Krankenpflegevereinen die Ökumenische Sozialstation in Landau. Seit 1974 ist Dieter Steigner Rechnungsprüfer des Diakonissenvereins Landau und Umgebung.

Außerdem ist der Landauer bei der Suppenküche engagiert und bekleidet bei der Terrine Landau das Amt des Rechnungsprüfers.