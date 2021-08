Ihnen wird es wahrscheinlich nicht anders ergangen sein als mir. Völlig fassungslos saß ich vorm Fernseher und habe die Bilder der Stürmung des Capitols in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington gesehen. Recht bald wurden dann allerorten Bilderstrecken der Krawallmacher gezeigt. Natürlich klickt man sich da irgendwann durch. Man will ja sehen, wie solche Leute aussehen. Beim Klicken dachte ich mir: „Oh, ein Trottel in einem Schamanen-Kostüm, noch ein Trottel, oh, ein lupenreiner Nazi mit einem Camp-Auschwitz-Aufdruck auf seinem Oberteil“ – so schnell entsteht und verfestigt sich das Bild über die „Protestierenden“. Und: „Oh, Mist, den Typen kennste doch.“ Die Rede ist von Jon Schaffer, Kopf und Gitarrist der Metalgruppe Iced Earth. Plötzlich flammt eine alte Debatte wieder auf: Kann man den Künstler von seinem Werk trennen? Oder sollte man es?

Früher mal Fan ...

Im Fall Schaffer betrifft mich die Debatte nicht. Ich gebe es (peinlich berührt) zu: In den 90ern war ich Fan der Truppe. Nach dem Jahrtausendwechsel (ja, man wird älter) fand ich den Iron-Maiden-trifft-Metallica-Stil der Band absolut langweilig. Dazu kommt, dass die Combo nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 komplett auf Hurra-Patriotismus geschwenkt ist – das stößt mich sowieso ab.

Auch in anderen Debatten der jüngsten Zeit war ich außen vor: Das Gejammer in den Songs von Xavier Naidoo, dem künstlerischen Leiter der Aluhut-Trachtengruppe, ging mir schon immer auf den Senkel. Klar ist auch: Diejenigen, die den abgedrifteten Wendler jemals für einen Künstler gehalten haben, haben bestimmt auch Nägel mit ihrer Stirn in die Wand gehauen. Mittendrin in der Debatte stand ich aber 2016.

Philip Hansen Anselmo, Sänger von einigen Bands, darunter aber die großartigen Pantera und Down, trat auf eine Bühne in den USA. Er hob den rechten Arm und rief den Neo-Nazi-Schlachtruf „White Power“. Die Ausrede nach dem Vorfall, er habe Weißwein getrunken und wollte diesen loben, war durchsichtiger als Luft und genauso glaubwürdig wie eine durchschnittliche Aussage von Donald Trump. Ein Jahr später hat Anselmo sich nochmals entschuldigt. Anselmo sagte mal offenherzig in einem Interview, dass er wegen Rückenschmerzen (wie viele Amerikaner) opiathaltige Schmerzmittel genommen habe und diese dann durch Heroin ersetze. Seinem Gehirn hat das freilich nicht gut getan. Nur: Wie geht man als Kunst-Konsument dann damit um?

Manche Debatten sind nur theoretisch interessant

Einige haben Werke mit seiner Beteiligung komplett aus dem Regal verbannt oder von der Festplatte gelöscht. Andere meinten, man könne die Musik hören, man müsse den Menschen dahinter ja nicht mögen. Ist das Werk ohne den Künstler rezipierbar? Steht Kunst wirklich ihrem Entstehungskontext enthoben für sich alleine?

So berechtigt diese Fragen sind und so offenkundig sie gesamtgesellschaftlich diskutiert werden müssen – für den Alltagsgebrauch sind sie untauglich. Da sollen sich die Akademiker, Theoretiker und Feuilletonisten drüber streiten. Die relevante Frage ist: „Und was mach ich jetzt? Verbannen oder drüber hinweg sehen?“ Wie so oft im Leben sind beide Positionen richtig. Denn es ist entscheidend, was sich im Kopf desjenigen abspielt, der die Kunst konsumiert. Sieht man jedesmal den gehobenen rechten Arm vor sich wenn die Stimme erklingt, fühlt man sich unwohl. Das zu vermeiden, ist völlig okay. Verabscheut man die Äußerungen eines Menschen so sehr, das man rein gar nichts mehr mit ihm zu tun haben will, ist das auch okay. Hört man einfach nur gerne „Dieser Weg“, weil einem das Stück Kraft gibt und man es mag, ist das zwar merkwürdig, aber auch okay.

Ich habe damals übrigens so entschieden: Ich höre weiter Pantera und Down, wenn mir danach ist. Als ökonomisch denkender Mensch: Ich habe dafür bezahlt. Die „Ware“ ist nicht kaputt, warum sollte ich sie wegwerfen? Aber: Ich gebe Anselmo kein neues Geld mehr, weil ich die Entschuldigung nicht glaubwürdig fand. Es funktioniert für mich, und das ist auch okay.