Kinder nach Unfall nicht betreut

Ein Bus mit 50 Schülern an Bord kracht frontal in zwei Autos. Während einige Kinder leicht verletzt sind, irrt der Großteil unbeaufsichtigt an der Unfallstelle umher. Auch bei der Weiterfahrt passieren Fehler.

Auftakt der RHEINPFALZ-Sommeraktionen

11,5 Meter Papier pro Sekunde rast durch die Maschinen unseres Druckzentrums in Oggersheim. Unsere Leser bekamen heute einen Blick hinter die Kulissen.

Geld für Tierpark?

Der Wild- und Wanderpark bekommt wohl 243.000 Euro von der EU. Mit dem Geld soll ein Teil der Kosten für den barrierefreien Ausbau gedeckt werden.

Schulbus: Zwei Irrfahrten an einem Tag

Was Leser ärgert: Es ist nicht das erste Mal, dass Alexander Zinser sich über die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) ärgert. Schon öfters hat er seinen Sohn abholen müssen, weil der Schulbus zu spät war oder ausgefallen ist. Das Fass zum Überlaufen brachte aber etwas anderes.

Geldautomatensprengung: Tresor bleibt intakt

Der frühe Donnerstagmorgen begann mit einem lauten Knall. Unbekannte Täter hatten um 3.46 Uhr einen Geldautomaten in der Filiale der VR-Bank gesprengt. Die Täter flüchteten in Richtung Frankreich.

Scheunenbrand in Dorfmitte

Mitten in der knapp 3000 Einwohner großen Ortsgemeinde Hatzenbühl in der Südpfalz brach am späten Mittwochnachmittag ein Feuer aus. Nach Aussage von Nachbarn des Unglücksortes brannten zwei landwirtschaftliche Scheunen.