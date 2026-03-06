Ein Fahrzeug hat am Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr in der Klingbachstraße die Hauswand eines Gebäudes beschädigt. Nach Angaben der Polizei blieb der unbekannte Fahrzeugführer an einem an der Wand befestigten Rebstock hängen. Dabei wurden die Halterungen aus der Wand gerissen und die Fassade beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich um ein hohes Fahrzeug wie einen Lastwagen oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug handeln. Der Unfallfahrer flüchtete. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.