Ein Unbekannter hat in der Edenkobener Straße in Venningen ein Auto mutwillig beschädigt. Der Täter zerkratzte die Beifahrerseite des Fahrzeugs der Geschädigten mit einem spitzen Gegenstand. Der Vorfall ereignete sich vergangene Woche Montag beziehungsweise Dienstag, und zwar in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 16.30 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.