Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 22 und 10 Uhr drei Autos in der Straße An 44 zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Sachschaden bei rund 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06341 2870 zu melden.