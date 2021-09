Polizeibeamte haben bei einer Streife am Freitag gegen 3 Uhr in der Landauer Ostbahnstraße ein brennendes Wahlplakat entdeckt. Die Polizisten haben das Feuer rasch gelöscht, teilt die Inspektion mit. Der Täter wurde nicht gefunden, es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.