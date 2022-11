In der Nacht auf Freitag wurden in der Weinstraße in Klingenmünster etliche Blumenkästen mit Bepflanzung aus ihren Halterungen am Geländer entlang des Klingbaches genommen und in den Bach geworfen. Laut Polizei wird der Sachschaden von der Ortsgemeinde auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.