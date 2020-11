Ein Unbekannter hat am Montagvormittag in der Fanny-Becht-Straße in Landau einen Blumenkübel auf ein abgestelltes Auto geworfen. Das teilt die Polizei mit. Die Beamten beziffern den Schaden auf 1500 Euro. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 06341 2870 entgegen.