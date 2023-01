In der Nacht zum Sonntag zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, in ein Juwelier-Geschäft in der Marktstraße einzubrechen. Er wollte nach Angaben der Polizei die Sicherheitsglasscheibe einschlagen, was ihm aber nicht gelungen sei. Die Kripo hat keine Erkenntnisse, dass der Einbruchsversuch mit einer Serie von Schaufenstereinbrüchen bei Juwelieren im Sommer 2021 zusammenhängt. Wie berichtet, hatte seinerzeit ein Unbekannter – möglicherweise mit einer Spitzhacke – Löcher in Schaufensterscheiben geschlagen und in aller Schnelle alles gegriffen, was in Reichweite seines Arms lag. Der Täter hatte Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.