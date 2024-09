Ein Unbekannter hat von einem Anwesen in der Straße „Im Steinacker“ in Klingenmünster fünf Holzfiguren und drei Gartenpflanzen im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen vergangenem Sonntag und Dienstag. Der Täter überkletterte das Tor zum Anwesen, um an das Diebesgut zu kommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.