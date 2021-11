Ein Unbekannter hat am Sonntag einen Kongo-Graupapagei aus dem Landauer Zoo gestohlen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bemerkte eine Tierpflegerin eine geöffnete Tür zu einem nur für Zoomitarbeiter zugänglichen Bereich und einen gewaltsam geöffneten, abgeschlossenen Riegel an der Tür zur Innenvoliere der Graupapageien im rückwärtigen Pflegerbereich. Die Pflegerin zählte durch und merkte, dass ein Weibchen fehlte.

Zahmes Exemplar

Die hinzugezogene Polizei sicherte die Spuren. In der betreffenden Voliere, der Resozialisierungsvoliere, leben laut Stadt ausschließlich beschlagnahmte und von Privatpersonen übernommene Kongo-Graupapageien. Teilweise seien die Tiere wegen ihrer Herkunft sehr menschenorientiert. Bei dem entwendeten Papagei handele es sich um ein besonders aufmerksames und zahmes Exemplar, „was dem gewissenlosen Dieb in die Hände gespielt haben dürfte“, heißt es in der Mitteilung. Der Vogel sei nicht artgerecht einzeln gehalten worden.

„Dreiste Tat“

Der Zoo bittet die Öffentlichkeit um Informationen „über diese dreiste und völlig unakzeptable Tat“. Der Vogel sei mit einem Mikrochip versehen und damit unveränderlich gekennzeichnet. Kongo-Graupapageien gehören zu den streng geschützten Tierarten und sind im höchsten Anhang des Washingtoner Artenschutzabkommens gelistet. Besitz und Weitergabe seien nur mit den entsprechenden Herkunftsnachweisen legal und möglich. Hinweise an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870.