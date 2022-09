Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 7.30 Uhr aus einem Fahrzeug der Stadtverwaltung am Rathausplatz eine schwarze Tasche und ein Smartphone gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mitarbeiter der Stadt mit Grünschnittarbeiten im Bereich des Rathausplatzes beschäftigt und hatte das Fahrzeug dort unverschlossen abgestellt. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, fehlte sein Eigentum. In der Tasche befand sich unter anderem sein Geldbeutel. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.