In der Nacht auf Montag wurde in Landau erneut Wäsche von einer Terrasse gestohlen. In diesem Fall war es laut Polizei in der Lazarettstraße zwischen dem 9. August, 22 Uhr, und dem 10. August, 12 Uhr, ein Bikini. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.