Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem in der Froschau in Edesheim geparkten Fahrzeug alle vier Reifen vermutlich mit einem Messer aufgeschlitzt. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Sachschaden wohl bei rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.