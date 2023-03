Am Mittwoch kam es gegen 12.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Innenstadt. Laut Polizei gaben ein Mann und dessen Begleiter vor, sich für einen Infostand in der Marktstraße zu interessieren. Beim Gespräch kam es zum Streit. Der unbekannte Beschuldigte schlug dem Verantwortlichen am Stand urplötzlich zweimal ins Gesicht und ging mit seinem Begleiter davon, so die Polizei. Der Mann soll 1,80 bis 1,85 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er hat einen auffälligen Riss in der Unterlippe, trug einen grauen Hoodie, einen schwarzen Rucksack und Jogginghose. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.